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Пушилин заявил о подготовке ВСУ к наступлению на южном участке фронта в ДНР

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «Соловьёв LIVE» заявил, что украинские военные готовятся к наступлению на южном участке фронта в ДНР через пять — семь дней.
Пушилин заявил о подготовке ВСУ к наступлению на южном участке фронта в ДНР
  • AP

Пушилин отметил, что в настоящий момент на южном участке фронта фиксируются отвлекающие действия ВСУ и скопление резервов на некотором удалении от зоны непосредственных боевых действий.

«На некотором удалении — порядка пяти — семи дней — прогнозируем какие-то действия противника», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим глава ДНР подчеркнул, что российское военное командование понимает ситуацию и готово противостоять ВСУ.

1 октября бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен под Артёмовском в ДНР две группы мобилизованных украинских военнослужащих.

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