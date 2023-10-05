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Myśl Polska: Запад превратит Украину в выжженную землю из-за потери контроля

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Обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас выразил мнение, что в случае потери контроля над Украиной Запад может превратить её в выжженную землю.

«Похоже, что, предвидя потерю контроля над Украиной, Запад постарается не оставить на её территории даже выжженной земли», — говорится в публикации.

Согласно статье Запад пугает Киев Россией и голодом и пытается скрыть аферу глобального масштаба, обрекающую Украину «на полное опустынивание».

Ранее в RS заявили, что Украина сталкивается с переломным моментом из-за сокращения западной помощи.

Также глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр отметил, что поставляемые Украине западные боеприпасы почти закончились.

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