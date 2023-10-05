Myśl Polska: Запад превратит Украину в выжженную землю из-за потери контроля
«Похоже, что, предвидя потерю контроля над Украиной, Запад постарается не оставить на её территории даже выжженной земли», — говорится в публикации.
Согласно статье Запад пугает Киев Россией и голодом и пытается скрыть аферу глобального масштаба, обрекающую Украину «на полное опустынивание».
Ранее в RS заявили, что Украина сталкивается с переломным моментом из-за сокращения западной помощи.
Также глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр отметил, что поставляемые Украине западные боеприпасы почти закончились.