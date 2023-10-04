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Адмирал НАТО Бауэр: поставляемые Украине западные боеприпасы почти закончились

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Запад почти исчерпал запасы оружия для поставок Украине из-за медленных темпов роста производства, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.
Адмирал НАТО Бауэр: поставляемые Украине западные боеприпасы почти закончились
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета The Washington Post.

По его словам, производители вооружения должны наращивать производство более высокими темпами, чтобы справиться с пиковым спросом.

«Мы передаём Украине боеприпасы, но наши склады не заполнены. Мы начали поставки с полупустых складов в Европе», — отметил Бауэр.

17 сентября обозреватель журнала Atlantic Кори Шейк заявил, что США могли бы проиграть в крупномасштабной войне из-за нехватки боеприпасов и оружия.

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