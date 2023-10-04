Адмирал НАТО Бауэр: поставляемые Украине западные боеприпасы почти закончились
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Об этом пишет газета The Washington Post.
По его словам, производители вооружения должны наращивать производство более высокими темпами, чтобы справиться с пиковым спросом.
«Мы передаём Украине боеприпасы, но наши склады не заполнены. Мы начали поставки с полупустых складов в Европе», — отметил Бауэр.
17 сентября обозреватель журнала Atlantic Кори Шейк заявил, что США могли бы проиграть в крупномасштабной войне из-за нехватки боеприпасов и оружия.