Адмирал НАТО Бауэр: поставляемые Украине западные боеприпасы почти закончились

Запад почти исчерпал запасы оружия для поставок Украине из-за медленных темпов роста производства, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Об этом пишет газета The Washington Post.

По его словам, производители вооружения должны наращивать производство более высокими темпами, чтобы справиться с пиковым спросом.

«Мы передаём Украине боеприпасы, но наши склады не заполнены. Мы начали поставки с полупустых складов в Европе», — отметил Бауэр.

17 сентября обозреватель журнала Atlantic Кори Шейк заявил, что США могли бы проиграть в крупномасштабной войне из-за нехватки боеприпасов и оружия.