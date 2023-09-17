Обозреватель журнала Atlantic Кори Шейк заявил, что США могли бы проиграть в крупномасштабной войне из-за нехватки боеприпасов и оружия.

По его словам, снарядов у страны может хватить лишь на несколько недель, а вооружения из некоторых важнейших категорий — менее чем на неделю.

«Наша страна вполне могла бы проиграть крупномасштабную войну из-за нехватки оружия и боеприпасов, но не из-за помощи Украине», — говорится в сообщении.

Ранее в Do Rzeczy заявили, что Россия в семь раз превосходит страны Запада в производстве снарядов.

Также в NYT отметили, что Россия производит больше ракет, чем до СВО, и больше боеприпасов, чем США.