NYT: Россия производит больше ракет, чем до СВО, и больше боеприпасов, чем США

Россия преодолела влияние западных санкций и теперь производит больше ракет, чем до начала СВО, а также больше боеприпасов, чем в США и Европе.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников. «Россия сейчас производит больше боеприпасов, чем США и Европа», — говорится в статье. Отмечается, что эта разница сегодня составляет семь раз. Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что в войска России в этом году должны поступить четыре ракетоносца Ту-160М. Также стало известно, что концерн «Калашников» увеличит производство высокоточных боеприпасов.