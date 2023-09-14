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NYT: Россия производит больше ракет, чем до СВО, и больше боеприпасов, чем США

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Россия преодолела влияние западных санкций и теперь производит больше ракет, чем до начала СВО, а также больше боеприпасов, чем в США и Европе.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников.

«Россия сейчас производит больше боеприпасов, чем США и Европа», — говорится в статье.

Отмечается, что эта разница сегодня составляет семь раз.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что в войска России в этом году должны поступить четыре ракетоносца Ту-160М.

Также стало известно, что концерн «Калашников» увеличит производство высокоточных боеприпасов.

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