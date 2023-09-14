NYT: Россия производит больше ракет, чем до СВО, и больше боеприпасов, чем США
Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников.
«Россия сейчас производит больше боеприпасов, чем США и Европа», — говорится в статье.
Отмечается, что эта разница сегодня составляет семь раз.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что в войска России в этом году должны поступить четыре ракетоносца Ту-160М.
Также стало известно, что концерн «Калашников» увеличит производство высокоточных боеприпасов.