Кирби: у США нет доказательств масштабной коррупции на Украине

У США нет свидетельств о масштабной коррупции на Украине, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

AP

«По-прежнему нет свидетельств масштабной коррупции или нецелевого использования возможностей США», — сказал Кирби на брифинге. Ранее телеканал CNN сообщал, что летом Госдеп США направил Украине ноту, в которой говорилось, что Вашингтон ожидает от Киева проведения антикоррупционных реформ. 1 октября стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, предусматривающий продолжение финансирования правительства США без помощи Киеву.