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Кирби: у США нет доказательств масштабной коррупции на Украине

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У США нет свидетельств о масштабной коррупции на Украине, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби: у США нет доказательств масштабной коррупции на Украине
  • AP

«По-прежнему нет свидетельств масштабной коррупции или нецелевого использования возможностей США», — сказал Кирби на брифинге.

Ранее телеканал CNN сообщал, что летом Госдеп США направил Украине ноту, в которой говорилось, что Вашингтон ожидает от Киева проведения антикоррупционных реформ.

1 октября стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, предусматривающий продолжение финансирования правительства США без помощи Киеву.

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