Кирби: у США нет доказательств масштабной коррупции на Украине
- AP
«По-прежнему нет свидетельств масштабной коррупции или нецелевого использования возможностей США», — сказал Кирби на брифинге.
Ранее телеканал CNN сообщал, что летом Госдеп США направил Украине ноту, в которой говорилось, что Вашингтон ожидает от Киева проведения антикоррупционных реформ.
1 октября стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, предусматривающий продолжение финансирования правительства США без помощи Киеву.