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CNN: летом США направили Украине ноту с требованием антикоррупционных реформ

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Летом Госдеп США направил Украине ноту, в которой говорилось, что Вашингтон ожидает от Киева проведения антикоррупционных реформ, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
CNN: летом США направили Украине ноту с требованием антикоррупционных реформ
  • РИА Новости

«Госдепартамент в конце лета направил Украине официальную дипломатическую ноту... в которой говорилось, что США ожидают от Украины продолжения принятия различных антикоррупционных... мер», — говорится в материале.

Отмечается, что данные меры необходимы для продолжения прямой бюджетной поддержки страны.

1 октября стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, предусматривающий продолжение финансирования правительства США без помощи Киеву.

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