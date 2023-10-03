CNN: летом США направили Украине ноту с требованием антикоррупционных реформ

Летом Госдеп США направил Украине ноту, в которой говорилось, что Вашингтон ожидает от Киева проведения антикоррупционных реформ, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

РИА Новости

«Госдепартамент в конце лета направил Украине официальную дипломатическую ноту... в которой говорилось, что США ожидают от Украины продолжения принятия различных антикоррупционных... мер», — говорится в материале. Отмечается, что данные меры необходимы для продолжения прямой бюджетной поддержки страны. 1 октября стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, предусматривающий продолжение финансирования правительства США без помощи Киеву.