CNN: летом США направили Украине ноту с требованием антикоррупционных реформ
- РИА Новости
«Госдепартамент в конце лета направил Украине официальную дипломатическую ноту... в которой говорилось, что США ожидают от Украины продолжения принятия различных антикоррупционных... мер», — говорится в материале.
Отмечается, что данные меры необходимы для продолжения прямой бюджетной поддержки страны.
1 октября стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, предусматривающий продолжение финансирования правительства США без помощи Киеву.