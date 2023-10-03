За словами главы МИД Германии Анналены Бербок о расширении Евросоюза от Лиссабона до Луганска ничего не стоит, заявил журналист Пауль Ронцхаймер.

Он отметил, что сейчас Луганск является частью России, в связи с чем возникает вопрос, как Украина может войти в ЕС с Луганском.

«Я считаю, что много пустых слов, за которыми ничего не стоит», — сказал Ронцхаймер в эфире телеканала Welt.

Ранее глава МИД ФРГ пообещала расширить Евросоюз «от Лиссабона до Луганска».

30 сентября 2022 года российский президент Владимир Путин, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.