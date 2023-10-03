Японский депутат: в отношениях с Россией разрушено всё, что строили Путин и Абэ
- РИА Новости
«К огромному сожалению, за последний год было практически разрушено всё то, что было построено господином Абэ и господином Путиным в части укрепления и развития русско-японских отношений», — цитирует его РИА Новости.
Японский парламентарий надеется, что российско-японские отношения можно будет вернуть в состояние, достигнутое в прошлом усилиями лидеров двух стран.
Синдзо Абэ в сентябре 2020 года отмечал, что Токио и Москва были очень близки к заключению мирного договора осенью 2018 года.
8 июля 2022 года на Абэ было совершено покушение во время его уличного выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара. Вскоре после этого он скончался в больнице.
Владимир Путин выразил соболезнования жене и матери погибшего. Он назвал японского политика выдающимся государственным деятелем, который много сделал для развития добрососедских отношений между Россией и Японией.