Абэ рассказал о переговорах с Россией в 2018 году
- Reuters
«Было ощущение, что мы приближаемся к переговорам, чье содержание было бы направлено уже на заключение (договора — RT), — цитирует РИА Новости слова Абэ в интервью газете Nikkei.
По его словам, в данном случае надлежало провести роспуск обеих палат парламента, чтобы узнать «волю народа».
Он отметил, что во время его встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Сингапуре в ноябре 2018 года, стороны были наиболее близки к заключению мирного договора.
Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, сохранивший пост в новом правительстве, подтвердил стремление Токио подписать мирный договор с Россией.