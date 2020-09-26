Абэ рассказал о переговорах с Россией в 2018 году

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Япония и Россия были очень близки к заключению мирного договора осенью 2018 года.

«Было ощущение, что мы приближаемся к переговорам, чье содержание было бы направлено уже на заключение (договора — RT), — цитирует РИА Новости слова Абэ в интервью газете Nikkei.

По его словам, в данном случае надлежало провести роспуск обеих палат парламента, чтобы узнать «волю народа».

Он отметил, что во время его встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Сингапуре в ноябре 2018 года, стороны были наиболее близки к заключению мирного договора.

Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, сохранивший пост в новом правительстве, подтвердил стремление Токио подписать мирный договор с Россией.