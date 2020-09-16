МИД Японии подтвердил намерение заключить мирный договор с Россией
- РИА Новости
«Мы условились активизировать переговоры на основе Совместной декларации 1956 года», — приводит его слова ТАСС.
Мотэги заявил, что несколько раз встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым.
По его словам, у сторон углубилось понимание позиций друг друга.
«При новом правительстве мы намерены также придерживаться нашего базового курса на подписание мирного договора после решения территориального вопроса», — сказал японский министр.
Ранее сообщалось, что Мотэги сохранит пост главы МИД в новом правительстве Японии.