МИД Японии подтвердил намерение заключить мирный договор с Россией

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Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, сохранивший пост в новом правительстве, подтвердил стремление Токио подписать мирный договор с Россией.
МИД Японии подтвердил намерение заключить мирный договор с Россией
  • РИА Новости

«Мы условились активизировать переговоры на основе Совместной декларации 1956 года», — приводит его слова ТАСС.

Мотэги заявил, что несколько раз встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым.

По его словам, у сторон углубилось понимание позиций друг друга.

«При новом правительстве мы намерены также придерживаться нашего базового курса на подписание мирного договора после решения территориального вопроса», — сказал японский министр.

Ранее сообщалось, что Мотэги сохранит пост главы МИД в новом правительстве Японии.

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