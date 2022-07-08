Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-премьера Японии Абэ

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования жене и матери погибшего в результате покушения экс-премьера Японии Синдзо Абэ.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Уважаемая госпожа Ёко Абэ, уважаемая госпожа Акиэ Абэ, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной вашего сына и супруга Синдзо Абэ. Рука преступника оборвала жизнь выдающегося государственного деятеля, длительное время возглавлявшего правительство Японии и много сделавшего для развития добрососедских отношений между нашими странами», — отметил он.

По его словам, светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах всех, кто его знал.

«Желаю вам и вашим родным стойкости и мужества перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты», — добавил Путин.

Ранее сообщалось, что на Абэ было совершено покушение во время его уличного выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара. Вскоре после этого он скончался в больнице.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона ошеломлена покушением на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ и считает произошедшее актом терроризма.