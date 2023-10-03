Узнать больше

Володин назвал неверным решением ратификацию Римского статута МУС Ереваном

Короткая ссылка
Ратификация Римского статута Международного уголовного суда (МУС) парламентом Армении является неверным решением, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин назвал неверным решением ратификацию Римского статута МУС Ереваном
  • РИА Новости

«Это непродуманное, стратегически неверное решение, которое прежде всего создаст проблемы Армении и её гражданам», — написал Володин в своём Telegram-канале.

По его словам, данное действие противоречит развитию отношений Армении и России.

3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС.

В марте МУС выписал ордер на «арест» президента России Владимира Путина.

27 июля сообщалось, что судья Международного уголовного суда Томоко Аканэ, выдавшая ордер, объявлена в розыск по уголовной статье.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения. В Кремле также заявили, что Москва не признаёт решения Международного уголовного суда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить