Володин назвал неверным решением ратификацию Римского статута МУС Ереваном
- РИА Новости
«Это непродуманное, стратегически неверное решение, которое прежде всего создаст проблемы Армении и её гражданам», — написал Володин в своём Telegram-канале.
По его словам, данное действие противоречит развитию отношений Армении и России.
3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС.
В марте МУС выписал ордер на «арест» президента России Владимира Путина.
27 июля сообщалось, что судья Международного уголовного суда Томоко Аканэ, выдавшая ордер, объявлена в розыск по уголовной статье.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения. В Кремле также заявили, что Москва не признаёт решения Международного уголовного суда.