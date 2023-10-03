Володин назвал неверным решением ратификацию Римского статута МУС Ереваном

Ратификация Римского статута Международного уголовного суда (МУС) парламентом Армении является неверным решением, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Это непродуманное, стратегически неверное решение, которое прежде всего создаст проблемы Армении и её гражданам», — написал Володин в своём Telegram-канале.

По его словам, данное действие противоречит развитию отношений Армении и России.

3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС.

В марте МУС выписал ордер на «арест» президента России Владимира Путина.

27 июля сообщалось, что судья Международного уголовного суда Томоко Аканэ, выдавшая ордер, объявлена в розыск по уголовной статье.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения. В Кремле также заявили, что Москва не признаёт решения Международного уголовного суда.