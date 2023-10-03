Посольство России привлекло внимание Израиля к ситуации с нацистом Гунькой
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«Посольство привлекло внимание офиса президента, канцелярии премьер-министра, Совета национальной безопасности, кнессета и МИД Израиля к этому отвратительному и не имеющему никаких оправданий чествованию нацистского карателя в парламенте Канады», — цитирует РИА Новости Викторова.
Он выразил уверенность, что данный случай не останется без ответа израильских властей.
22 сентября на заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был приглашён 98-летний Ярослав Гунька, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС. Руководство Канады и Зеленский стоя приветствовали эсэсовца аплодисментами.
После того как из-за этого разгорелся скандал, премьер-министр Канады Джастин Трюдо принёс извинения за приглашение украинского нациста, а спикер палаты общин Энтони Рота подал в отставку.
По сообщениям СМИ, эсэсовец Гунька теперь скрывается и собирается уехать в Южную Америку «к своим друзьям».