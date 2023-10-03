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Активисты партии «Возрождение» протестуют в Кишинёве из-за ареста депутатов

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Активисты оппозиционной в Молдавии партии «Возрождение» пикетируют здание Апелляционной палаты в Кишинёве, призывая прекратить преследовать лидеров партии Александра Нестеровского и Ирину Лозован.
Активисты партии «Возрождение» протестуют в Кишинёве из-за ареста депутатов
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Около 200 сторонников партии «Возрождение» находятся у здания Апелляционной палаты с плакатами в поддержку Нестеровского и Лозован.

Ранее сообщалось, что политическая партия «Возрождение» обратится в Совет Европы, ОБСЕ и ООН в связи с нарушением прав человека в Молдавии.

Отмечается, что обращение будет связано с лишением иммунитета и 30-дневным арестом депутатов парламента Александра Нестеровского и Ирины Лозован.

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