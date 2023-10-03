Активисты партии «Возрождение» протестуют в Кишинёве из-за ареста депутатов
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Около 200 сторонников партии «Возрождение» находятся у здания Апелляционной палаты с плакатами в поддержку Нестеровского и Лозован.
Ранее сообщалось, что политическая партия «Возрождение» обратится в Совет Европы, ОБСЕ и ООН в связи с нарушением прав человека в Молдавии.
Отмечается, что обращение будет связано с лишением иммунитета и 30-дневным арестом депутатов парламента Александра Нестеровского и Ирины Лозован.