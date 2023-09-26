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Партия «Возрождение» обратится в ООН и ОБСЕ из-за ареста депутатов в Молдавии

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Политическая партия «Возрождение» обратится в Совет Европы, ОБСЕ и ООН в связи с нарушением прав человека в Молдавии.
Партия «Возрождение» обратится в ООН и ОБСЕ из-за ареста депутатов в Молдавии
  • © Пресс-служба партии «Возрождение»

Отмечается, что обращение будет связано с лишением иммунитета и 30-дневным арестом депутатов парламента Александра Нестеровского и Ирины Лозован.

«Политическая партия «Возрождение» намерена обратиться с официальным письмом в Совет Европы, делегацию Европейского союза, миссию ОБСЕ, миссию ООН, призывая международные организации обратить внимание на многочисленные нарушения прав человека и политических свобод со стороны молдавских властей», — говорится в заявлении партии.

В «Возрождении» потребовали от властей Молдавии прекратить политические преследования и принести извинения близким пострадавших от грубого вторжения в частную жизнь.

Ранее представитель пресс-службы политсилы «Возрождение» Олеся Витнянская заявила, что подосланные молдавскими властями провокаторы пытались сорвать мирную акцию протеста сторонников оппозиционных депутатов.

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