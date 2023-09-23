В Молдавии пытались сорвать акцию в поддержку оппозиционных депутатов
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Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что демонстрация проходит перед зданием суда, где рассматривался вопрос об аресте лидеров политформирования Александра Нестеровского и Ирины Лозован.
«Несмотря на провокаторов, подосланных и проплаченных действующим режимом, мы провели спокойную, мирную акцию протеста. Провокаторы кричали, свистели, переходили на личные оскорбления, пытаясь сорвать нашу мирную акцию», — сказала она.
По её словам, полицию призывали пресечь провокации.
Ранее сообщалось, что акция протеста началась в молдавском Кишинёве перед зданием суда, где будет решаться вопрос об аресте задержанного накануне депутата партии «Возрождение» Александра Нестеровского.