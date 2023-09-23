В Молдавии пытались сорвать акцию в поддержку оппозиционных депутатов

Представитель пресс-службы политсилы «Возрождение» Олеся Витнянская заявила, что подосланные властями провокаторы пытались сорвать мирную акцию протеста сторонников оппозиционных депутатов.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что демонстрация проходит перед зданием суда, где рассматривался вопрос об аресте лидеров политформирования Александра Нестеровского и Ирины Лозован.

«Несмотря на провокаторов, подосланных и проплаченных действующим режимом, мы провели спокойную, мирную акцию протеста. Провокаторы кричали, свистели, переходили на личные оскорбления, пытаясь сорвать нашу мирную акцию», — сказала она.

По её словам, полицию призывали пресечь провокации.

Ранее сообщалось, что акция протеста началась в молдавском Кишинёве перед зданием суда, где будет решаться вопрос об аресте задержанного накануне депутата партии «Возрождение» Александра Нестеровского.