Суд в Молдавии арестовал на 30 суток депутата Нестеровского
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Об этом сообщает Sputnik Молдова.
Отмечается, что адвокаты депутата намерены обжаловать решение суда и просить для Нестеровского домашний арест.
Кроме того, суд отправил на 30 суток под домашний арест депутата партии «Возрождение» Ирину Лозован.
Ранее в Кишинёве у здания центра антикоррупции протестующие потребовали освободить задержанных накануне Нестеровского и Лозован.
Депутаты Нестеровский и Лозован были задержаны на 72 часа, их обвиняют в незаконном финансировании партии.