Суд в Молдавии арестовал на 30 суток депутата Нестеровского

В Молдавии арестовали на 30 суток задержанного накануне депутата партии «Возрождение» Александра Нестеровского.

Об этом сообщает Sputnik Молдова.

Отмечается, что адвокаты депутата намерены обжаловать решение суда и просить для Нестеровского домашний арест.

Кроме того, суд отправил на 30 суток под домашний арест депутата партии «Возрождение» Ирину Лозован.

Ранее в Кишинёве у здания центра антикоррупции протестующие потребовали освободить задержанных накануне Нестеровского и Лозован.

Депутаты Нестеровский и Лозован были задержаны на 72 часа, их обвиняют в незаконном финансировании партии.