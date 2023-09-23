Узнать больше

Суд в Молдавии арестовал на 30 суток депутата Нестеровского

Короткая ссылка
В Молдавии арестовали на 30 суток задержанного накануне депутата партии «Возрождение» Александра Нестеровского.
Суд в Молдавии арестовал на 30 суток депутата Нестеровского
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Sputnik Молдова.

Отмечается, что адвокаты депутата намерены обжаловать решение суда и просить для Нестеровского домашний арест.

Кроме того, суд отправил на 30 суток под домашний арест депутата партии «Возрождение» Ирину Лозован.

Ранее в Кишинёве у здания центра антикоррупции протестующие потребовали освободить задержанных накануне Нестеровского и Лозован.

Депутаты Нестеровский и Лозован были задержаны на 72 часа, их обвиняют в незаконном финансировании партии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить