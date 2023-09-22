В Кишинёве протестующие требуют освободить задержанных депутатов Нестеровского и Лозован
В Кишинёве у здания центра антикоррупции протестующие требуют освободить задержанных накануне депутатов партии «Возрождение» Александра Нестеровского и Ирину Лозован.
- © Sputnik/РИА Новости
Об этом пишет Sputnik Молдова.
Депутаты Нестеровский и Лозован были задержаны на 72 часа, их обвиняют в незаконном финансировании партии.
Также сообщалось об обысках.
В партии данные действия назвали репрессивной кампанией против оппозиции.
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