В Кишинёве протестующие требуют освободить задержанных депутатов Нестеровского и Лозован

В Кишинёве у здания центра антикоррупции протестующие требуют освободить задержанных накануне депутатов партии «Возрождение» Александра Нестеровского и Ирину Лозован.

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Об этом пишет Sputnik Молдова. Депутаты Нестеровский и Лозован были задержаны на 72 часа, их обвиняют в незаконном финансировании партии. Также сообщалось об обысках. В партии данные действия назвали репрессивной кампанией против оппозиции.