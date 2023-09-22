Узнать больше

В Кишинёве протестующие требуют освободить задержанных депутатов Нестеровского и Лозован

Короткая ссылка
В Кишинёве у здания центра антикоррупции протестующие требуют освободить задержанных накануне депутатов партии «Возрождение» Александра Нестеровского и Ирину Лозован.
В Кишинёве протестующие требуют освободить задержанных депутатов Нестеровского и Лозован
  • © Sputnik/РИА Новости

Об этом пишет Sputnik Молдова.

Депутаты Нестеровский и Лозован были задержаны на 72 часа, их обвиняют в незаконном финансировании партии.

Также сообщалось об обысках.

В партии данные действия назвали репрессивной кампанией против оппозиции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить