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Sputnik: полиция Молдавии тормозит автобусы с людьми, которые едут на митинг

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Полиция Молдавии тормозит автобусы с людьми, которые едут на митинг в город Оргеев, сообщает Sputnik Молдова. Такие же меры принимаются в Сынджерее и в Бельцах, отмечает агентство.
Sputnik: полиция Молдавии тормозит автобусы с людьми, которые едут на митинг
  • AFP

Как утверждается, в полиции публикуют подтверждающее видео.

«Во время транспортировки сторонников одной из политических партий на манифестацию, которая должна состояться в Оргееве, микроавтобус был остановлен патрульными офицерами за отсутствие необходимых документов», — говорится в сообщении Генинспектората полиции.

Ранее представитель пресс-службы политсилы «Возрождение» Олеся Витнянская заявила, что подосланные молдавскими властями провокаторы пытались сорвать мирную акцию протеста сторонников оппозиционных депутатов.

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