Sputnik: полиция Молдавии тормозит автобусы с людьми, которые едут на митинг
- AFP
Как утверждается, в полиции публикуют подтверждающее видео.
«Во время транспортировки сторонников одной из политических партий на манифестацию, которая должна состояться в Оргееве, микроавтобус был остановлен патрульными офицерами за отсутствие необходимых документов», — говорится в сообщении Генинспектората полиции.
Ранее представитель пресс-службы политсилы «Возрождение» Олеся Витнянская заявила, что подосланные молдавскими властями провокаторы пытались сорвать мирную акцию протеста сторонников оппозиционных депутатов.