Sputnik: полиция Молдавии тормозит автобусы с людьми, которые едут на митинг

Полиция Молдавии тормозит автобусы с людьми, которые едут на митинг в город Оргеев, сообщает Sputnik Молдова. Такие же меры принимаются в Сынджерее и в Бельцах, отмечает агентство.

AFP

Как утверждается, в полиции публикуют подтверждающее видео. «Во время транспортировки сторонников одной из политических партий на манифестацию, которая должна состояться в Оргееве, микроавтобус был остановлен патрульными офицерами за отсутствие необходимых документов», — говорится в сообщении Генинспектората полиции. Ранее представитель пресс-службы политсилы «Возрождение» Олеся Витнянская заявила, что подосланные молдавскими властями провокаторы пытались сорвать мирную акцию протеста сторонников оппозиционных депутатов.