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В ЕП подняли вопрос о статусе расследования взрывов на «Северных потоках»

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Юлия Гуреева
Португальский евродепутат Сандра Перейра направила в Еврокомиссию обращение, в котором потребовала разъяснить, в каком статусе находится расследование диверсии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». С её письмом ознакомился RT.
В ЕП подняли вопрос о статусе расследования взрывов на «Северных потоках»
  • РИА Новости

«Каков статус расследования диверсий на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» и какие шаги предприняла комиссия, чтобы быть в курсе прогресса, достигнутого в ходе этого расследования?» — спросила Перейра.

Парламентарий также поинтересовалась, что было сделано для ремонта трубопроводов и минимизации последствий диверсии. 

В своём письме она напомнила, что уже обращалась в ЕК с аналогичным вопросом. Так, в марте Еврокомиссия заявила, что расследование, касающееся повреждений на газопроводах, находится в ведении соответствующих государств — членов ЕС. При этом подчёркивалось, что работа по углублённому анализу ещё продолжается. 

Перейра привела слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сказавшей, что на нанесение ущерба европейской энергетической инфраструктуре последует жёсткий ответ. Исходя из этого, по мнению евродепутата, предполагается, что ЕК будет следить за ходом расследования.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя материал американского публициста Сеймура Херша, заявил о причастности США и Великобритании к теракту на «Северных потоках».

В журналистском расследовании Херша говорилось, что газопроводы заминировали водолазы из Соединённых Штатов. При этом все связанные с планированием этой диверсии документы, скорее всего, были уничтожены, считает автор материала.  

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