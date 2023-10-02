МИД КНДР: США и Запад скрывают следы причастности к подрыву «Северных потоков»
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ЦТАК.
По словам Гю, США и Запад отказали законным запросам России на участие в расследовании инцидента.
Кроме того, как отметил глава департамента, они даже не уведомили Москву о ходе проведения своего расследования.
«Это не что иное, как глупые попытки скрыть следы их преступлений в инциденте со взрывом газопровода», — говорится в сообщении.
Ранее Россия распространила в СБ ООН проект заявления по теракту на «Северных потоках».
Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о причастности США и Великобритании к теракту на «Северных потоках».