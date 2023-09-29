Россия распространила в СБ ООН проект заявления по теракту на «Северных потоках»
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Посмотрим, какие манёвры будут предпринимать наши западные коллеги, чтобы избежать выражения Советом чёткой позиции в этой связи», — говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о причастности США и Великобритании к теракту на «Северных потоках».
Также в The Guardian сообщили, что норвежские учёные зафиксировали четыре взрыва на «Севпотоках».