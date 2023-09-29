Россия распространила в СБ ООН проект заявления по теракту на «Северных потоках»

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия распространила в СБ ООН проект заявления председателя Совбеза по теракту на газопроводах «Северный поток».

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Посмотрим, какие манёвры будут предпринимать наши западные коллеги, чтобы избежать выражения Советом чёткой позиции в этой связи», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о причастности США и Великобритании к теракту на «Северных потоках».

Также в The Guardian сообщили, что норвежские учёные зафиксировали четыре взрыва на «Севпотоках».