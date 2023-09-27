Guardian: норвежские учёные зафиксировали четыре взрыва на «Севпотоках»

Сейсмологи из Норвегии сообщили, что в 2022 году произошло четыре взрыва на маршрутах трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». При этом ранее предполагалось, что взрыва было два.

Об этом пишет The Guardian.

Специалисты из Норвежского института сейсмических наблюдений Norsar рассказали, что первый взрыв зафиксировали 26 сентября 2022 года в 02:03:24 по местному времени, второй — в 19:03:50. При этом третий взрыв произошёл спустя семь секунд после второго взрыва, а четвертый — ещё через девять секунд.

Также в статье говорится, что второй и третий взрывы произошли на расстоянии 220 м друг от друга. Четвёртый взрыв произошёл в нескольких километрах от второго.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что все документы, созданные при планировании диверсии США на «Северных потоках» в Балтийском море, вероятно, были физически уничтожены сразу после успеха операции.

В расследовании журналиста утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с выводами Херша о том, что за нападениями стоят спецслужбы США.