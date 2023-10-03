ЕП одобрил пересмотр бюджета с включением в него €50 млрд для Киева

Европейский парламент одобрил пересмотр бюджета, который включает в себя выделение киевским властям €50 млрд.

Об этом говорится на сайте ЕП.

Планируется, что помощь Киеву будет предоставляться в виде грантов и льготных кредитов.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко отмечал, что в настоящий момент украинский бюджет способен покрывать только военные расходы, а все остальные статьи финансируются за счёт денег партнёров Киева.

14 июля премьер Венгрии Орбан высказал мнение, что Украина полностью лишилась суверенитета, поскольку у неё нет своих денег и военной промышленности. Также он сказал, что Украина в финансовом отношении — несуществующая страна, она не может сама себя обеспечивать.