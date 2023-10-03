Узнать больше

WP: чиновника Пентагона задержали и обвинили в организации собачьих боёв

Короткая ссылка
Высокопоставленного чиновника Пентагона Фредерика Морфилда-младшего задержали и обвинили в организации собачьих боёв на протяжении более 20 лет, написала газета The Washington Post со ссылкой на судебные документы.
WP: чиновника Пентагона задержали и обвинили в организации собачьих боёв
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что задержанный занимал должность замруководителя информационной службы по управлению и связи при главном информационном директоре министра обороны Соединённых Штатов.

Его задержали вместе с давним другом, который, предположительно, признался в организации мероприятий с собачьими боями. 

Издание сообщило, что организаторы проводили тренировки животных и убивали тех, которые не погибали во время боёв. Правоохранители во время обысков домов нашли собак и устройства, которые могли быть использованы для убийства животных.

Также в материале газеты указывается, что оба задержанных были освобождены после того, как им предъявили обвинения.

22 сентября сенатору США Роберту Менендесу предъявили обвинения в коррупции.

27 сентября его освободили под залог.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить