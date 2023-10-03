WP: чиновника Пентагона задержали и обвинили в организации собачьих боёв
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Отмечается, что задержанный занимал должность замруководителя информационной службы по управлению и связи при главном информационном директоре министра обороны Соединённых Штатов.
Его задержали вместе с давним другом, который, предположительно, признался в организации мероприятий с собачьими боями.
Издание сообщило, что организаторы проводили тренировки животных и убивали тех, которые не погибали во время боёв. Правоохранители во время обысков домов нашли собак и устройства, которые могли быть использованы для убийства животных.
Также в материале газеты указывается, что оба задержанных были освобождены после того, как им предъявили обвинения.
22 сентября сенатору США Роберту Менендесу предъявили обвинения в коррупции.
27 сентября его освободили под залог.