WP: чиновника Пентагона задержали и обвинили в организации собачьих боёв

Высокопоставленного чиновника Пентагона Фредерика Морфилда-младшего задержали и обвинили в организации собачьих боёв на протяжении более 20 лет, написала газета The Washington Post со ссылкой на судебные документы.

Отмечается, что задержанный занимал должность замруководителя информационной службы по управлению и связи при главном информационном директоре министра обороны Соединённых Штатов.

Его задержали вместе с давним другом, который, предположительно, признался в организации мероприятий с собачьими боями.

Издание сообщило, что организаторы проводили тренировки животных и убивали тех, которые не погибали во время боёв. Правоохранители во время обысков домов нашли собак и устройства, которые могли быть использованы для убийства животных.

Также в материале газеты указывается, что оба задержанных были освобождены после того, как им предъявили обвинения.

22 сентября сенатору США Роберту Менендесу предъявили обвинения в коррупции.

27 сентября его освободили под залог.