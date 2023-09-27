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Обвинённого в коррупции сенатора Менендеса освободили под залог

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Обвинённый в коррупции американский сенатор Роберт Менендес освобождён под залог в зале суда вместе со своей супругой и ещё двумя фигурантами дела.
Обвинённого в коррупции сенатора Менендеса освободили под залог
  • AP
  • © Jose Luis Magana

Об этом сообщает телеканал CNN

Уточняется, что Менендеса освободили под залог в размере $100 тыс., а его супругу — $250 тыс.

Кроме того, в отношении Менендеса введены ограничения на поездки. Так, теперь ему разрешено выезжать за границу только по официальным делам.

22 сентября 69-летнему демократу Менендесу, который является сенатором от штата Нью-Джерси, были предъявлены обвинения в коррупции.

Прокуратура заявила, что обвинения также предъявляются жене сенатора Надин Менендес. Супруги подозреваются во взяточничестве «в связи с их коррупционными отношениями с тремя бизнесменами из Нью-Джерси».

По имеющимся данным, сенатор действовал в интересах властей Египта, передавая стране чувствительную правительственную информацию.

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