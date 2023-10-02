Симоньян: Британия после слов Медведева дала заднюю в вопросе отправки инструкторов на Украину

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в новом выпуске «Ч.Т.Д.» заявила, что Великобритания «дала заднюю» в вопросе отправки инструкторов на Украину после слов зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

«Но это ничего не значит, что бы они ни говорили, они не остановятся совсем», — сказала Симоньян.

Она напомнила, что раньше украинские беспилотники падали рядом с её домом в Московской области. Главред RT рассказала, что 1 октября ударный дрон ВСУ упал напротив родового дома её семьи в Адлере.

По словам Симоньян, государства Запада и дальше будут посылать своих инструкторов, оружие и деньги Украине. Она считает, что это будет продолжаться до тех пор, пока на Западе не поймут, «что очень-очень-очень больно им станет через секунду».

«Цели у них становятся всё дальше просто географически, ставки становятся всё выше, и, таким образом, с нашей стороны становится всё неминуемее и всё безальтернативнее ядерный ультиматум», — сказала Симоньян.

Ранее зампред Совбеза России раскритиковал главу Минобороны Великобритании Гранта Шэппса за его решение перенести курсы подготовки украинских военных, которые проводит Великобритания, непосредственно на украинскую территорию.

Медведев отметил, что таким образом Британия превратит своих инструкторов в легальную цель для российских войск.

Вскоре после этого британский премьер Риши Сунак заявил, что солдат Великобритании не отправят участвовать в конфликте на Украине.

Сунак отметил, что обучение военных на Украине возможно, но не в данный момент.