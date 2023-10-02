Антифашистское движение Израиля требует от Канады судить осевших там нацистов
- globallookpress.com
Об этом заявил РИА Новости председатель движения Дмитрий Трапиров.
«Израильское антифашистское движение требует от властей Канады не только обнародовать список всех фашистов, осевших в Канаде, которые воевали на стороне Гитлера в подразделении СС «Галичина», но и предать их суду, так как их преступления никогда не теряют своего срока давности», — сказал он.
Как напоминает агентство, экс-министр юстиции Канады Ирвин Котлер заявил, что страна стала убежищем для нацистских военных преступников, которые не понесли наказания.
22 сентября на заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был приглашён 98-летний Ярослав Гунька, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС. Руководство Канады и Зеленский стоя приветствовали эсэсовца аплодисментами.
После того, как из-за этого разгорелся скандал, премьер-министр Канады Джастин Трюдо принёс извинения за приглашение украинского нациста, а спикер палаты общин Энтони Рота подал в отставку.
По сообщениям СМИ, эсэсовец Гунька теперь скрывается и собирается уехать в Южную Америку «к своим друзьям».
Вместе с этим представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости запросить список «друзей» Гуньки.