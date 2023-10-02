Политик Гэллоуэй: флот Британии не выстоит при противостоянии с Россией
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По его словам, флот Британии не может контролировать Ла-Манш, где тысячи людей незаконно проникают в страну.
«Королевский флот не может их остановить. И мы собрались воевать с российским флотом в Чёрном море?» — сказал Гэллоуэй на своём YouTube-канале.
Ранее министр обороны Великобритании Грант Шэппс сообщил, что британские войска будут впервые размещены на Украине в соответствии с планами, которые обсуждаются в военном командовании.
Позже британский премьер Риши Сунак опроверг это и заявил, что солдат Великобритании не отправят участвовать в конфликте на Украине.