Политик Гэллоуэй: флот Британии не выстоит при противостоянии с Россией

Военно-морской флот Великобритании не сможет противостоять российскому Черноморскому флоту, заявил британский политик Джордж Гэллоуэй.

По его словам, флот Британии не может контролировать Ла-Манш, где тысячи людей незаконно проникают в страну.

«Королевский флот не может их остановить. И мы собрались воевать с российским флотом в Чёрном море?» — сказал Гэллоуэй на своём YouTube-канале.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шэппс сообщил, что британские войска будут впервые размещены на Украине в соответствии с планами, которые обсуждаются в военном командовании.

Позже британский премьер Риши Сунак опроверг это и заявил, что солдат Великобритании не отправят участвовать в конфликте на Украине.