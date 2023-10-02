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Политик Гэллоуэй: флот Британии не выстоит при противостоянии с Россией

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Военно-морской флот Великобритании не сможет противостоять российскому Черноморскому флоту, заявил британский политик Джордж Гэллоуэй.
Политик Гэллоуэй: флот Британии не выстоит при противостоянии с Россией
  • Gettyimages.ru
  • © GenoEJSajko

По его словам, флот Британии не может контролировать Ла-Манш, где тысячи людей незаконно проникают в страну.

«Королевский флот не может их остановить. И мы собрались воевать с российским флотом в Чёрном море?» — сказал Гэллоуэй на своём YouTube-канале.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шэппс сообщил, что британские войска будут впервые размещены на Украине в соответствии с планами, которые обсуждаются в военном командовании.

Позже британский премьер Риши Сунак опроверг это и заявил, что солдат Великобритании не отправят участвовать в конфликте на Украине.

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