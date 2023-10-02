Шэппс: ВСУ могут применять Storm Shadow для ударов по российской армии
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«Украинские войска могут использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по войскам Владимира Путина на приобретённых территориях», — приводит слова Шэппса издание Daily Express.
Он также потребовал продолжения военной поддержки Украины.
Ранее Шэппс сообщил, что британские войска будут впервые размещены на Украине в соответствии с планами, которые обсуждаются в военном командовании.
Позже британский премьер Риши Сунак опроверг это и заявил, что солдат Великобритании не отправят участвовать в конфликте на Украине.