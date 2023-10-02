Шэппс: ВСУ могут применять Storm Shadow для ударов по российской армии

Украинская армия может использовать ракеты Storm Shadow для ударов по российским войскам, заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс.

«Украинские войска могут использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по войскам Владимира Путина на приобретённых территориях», — приводит слова Шэппса издание Daily Express.

Он также потребовал продолжения военной поддержки Украины.

Ранее Шэппс сообщил, что британские войска будут впервые размещены на Украине в соответствии с планами, которые обсуждаются в военном командовании.

Позже британский премьер Риши Сунак опроверг это и заявил, что солдат Великобритании не отправят участвовать в конфликте на Украине.