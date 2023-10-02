Пушков раскритиковал британского министра за идею отправить войска на Украину
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Каждый последующий хуже предыдущего... Степень безумства в Лондоне нарастает», — говорится в сообщении.
Ранее Шэппс сообщил, что британские войска будут впервые размещены на Украине в соответствии с планами, которые обсуждаются в военном командовании.
Позже британский премьер Риши Сунак опроверг это и заявил, что солдат Великобритании не отправят участвовать в конфликте на Украине.