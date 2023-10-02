Пушков раскритиковал британского министра за идею отправить войска на Украину

Сенатор Алексей Пушков назвал «маньяком» главу Минобороны Британии Гранта Шэппса за идею отправить британских солдат на Украину.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Каждый последующий хуже предыдущего... Степень безумства в Лондоне нарастает», — говорится в сообщении.

Ранее Шэппс сообщил, что британские войска будут впервые размещены на Украине в соответствии с планами, которые обсуждаются в военном командовании.

Позже британский премьер Риши Сунак опроверг это и заявил, что солдат Великобритании не отправят участвовать в конфликте на Украине.