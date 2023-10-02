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Политологи рассказали, что значит для Запада победа Фицо на выборах в Словакии

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Анастасия Белоусова
Политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачёв и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT рассказали, что значит для западных стран победа партии Smer Роберта Фицо на парламентских выборах в Словакии.
Политологи рассказали, что значит для Запада победа Фицо на выборах в Словакии
  • AP
  • © Darko Bandic

Как подчеркнул Трухачёв, Западу «важно единство рядов».

Поэтому, по его словам, политик, который говорит о том, что он хочет прекратить вооружение Украины и настроен на диалог с Россией — уже «воспринимается в штыки».

«Фицо пророссийским не является. Он просто не является антироссийским, не более того. Он не собирается выходить из ЕС, из НАТО. Я бы не говорил о том, что именно он станет премьер-министром. К сожалению, у Запада есть возможности этому помешать. Особенно активно в этом поучаствует соседняя Чехия», — предположил аналитик. 

В свою очередь, Брутер подчеркнул, что высказывания Фицо «контрапунктируют основной линии Запада».

«Запад Фицо очень не любит... Если такой человек, как Фицо, станет премьер-министром, то он будет периодически вставлять Западу палки в колёса», — считает политолог.

Ранее издание Financial Times сообщило, что победа партии Smer Роберта Фицо на парламентских выборах в Словакии — это сигнал тревоги для Вашингтона и Брюсселя.

1 октября партия Smer бывшего премьера Словакии Роберта Фицо официально победила на парламентских выборах.

Как писало агентство Bloomberg, после выборов в Словакии у Москвы может появиться в Европе новый союзник в лице Братиславы.

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