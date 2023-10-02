Матвиенко призвала страны Латинской Америки объединить усилия против санкций
- РИА Новости
Она отметила, что выступает категорически против любых односторонних ограничений, носящих предвзятый и нелегитимный характер.
«Давайте объединим наши усилия на международных парламентских площадках в борьбе с этим беззаконием», — приводит РИА Новости слова Матвиенко на Международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка».
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия и Белоруссия вместе противостоят санкциям, которые были введены странами Запада.
По словам российского президента Владимира Путина, этап восстановления российской экономики завершён.