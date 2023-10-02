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Матвиенко призвала страны Латинской Америки объединить усилия против санкций

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила странам Латинской Америки объединить усилия в борьбе с односторонними санкциями.
Матвиенко призвала страны Латинской Америки объединить усилия против санкций
  • РИА Новости

Она отметила, что выступает категорически против любых односторонних ограничений, носящих предвзятый и нелегитимный характер.

«Давайте объединим наши усилия на международных парламентских площадках в борьбе с этим беззаконием», — приводит РИА Новости слова Матвиенко на Международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия и Белоруссия вместе противостоят санкциям, которые были введены странами Запада.

По словам российского президента Владимира Путина, этап восстановления российской экономики завершён.

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