Стратегия долгосрочного противостояния России западным санкциям и военному давлению способна привести к тому, что страны Европы «взорвутся изнутри».

Такое мнение высказал преподаватель факультета политологии Университета Рутгерса Майкл Росси.

В интервью Express он отметил, что у Москвы имеются ресурсы, средства и дипломатия для противостояния вооружённому конфликту и санкциям.

«И да, этот способ в конечном итоге приведёт к тому, что Европа взорвётся изнутри», — добавил Росси.

По его словам, часть населения Запада испытывает экономическую усталость в связи с затянувшимся конфликтом на Украине. Этому способствует рост цен на жизнь, который был спровоцирован мерами и боевыми действиями.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия и Белоруссия вместе противостоят санкциям, которые были введены странами Запада.

По словам российского президента Владимира Путина, этап восстановления российской экономики завершён.