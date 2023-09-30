Express: Запад «взорвётся изнутри» из-за российской стратегии противостояния
Такое мнение высказал преподаватель факультета политологии Университета Рутгерса Майкл Росси.
В интервью Express он отметил, что у Москвы имеются ресурсы, средства и дипломатия для противостояния вооружённому конфликту и санкциям.
«И да, этот способ в конечном итоге приведёт к тому, что Европа взорвётся изнутри», — добавил Росси.
По его словам, часть населения Запада испытывает экономическую усталость в связи с затянувшимся конфликтом на Украине. Этому способствует рост цен на жизнь, который был спровоцирован мерами и боевыми действиями.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия и Белоруссия вместе противостоят санкциям, которые были введены странами Запада.
По словам российского президента Владимира Путина, этап восстановления российской экономики завершён.