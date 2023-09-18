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Путин заявил, что этап восстановления российской экономики завершён

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Российский президент Владимир Путин заявил, что этап восстановления российской экономики завершён
Путин заявил, что этап восстановления российской экономики завершён
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе совещания по вопросам формирования федерального бюджета. 

«В целом можно сказать, что этап восстановления российской экономики завершён», — заявил глава государства.

Он отметил, что Россия выдержала абсолютно беспрецедентное внешнее давление и санкционный натиск со стороны элит, правящих в недружественных западных странах.

Также глава государства заявил, что российский кабмин завершает работу над проектом федерального бюджета на предстоящие три года.

По словам российского лидера, текущая экономическая ситуация в целом устойчивая и сбалансированная.

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