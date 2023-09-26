Мишустин: Россия и Белоруссия сообща противостоят западным санкциям
- РИА Новости
«Россия и Белоруссия сообща противостоят развернутой против нас санкционной войне, незаконным торгово-экономическим ограничениям, мощному информационному давлению со стороны коллективного Запада», — приводит ТАСС слова Мишустина на стратсессии по развитию гуманитарного взаимодействия с Белоруссией.
Он отметил, что ответом на это давление должно стать ускорение интеграционных процессов Союзного государства.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН в очередной раз указал на незаконность санкций Запада против других стран.