Мишустин: Россия и Белоруссия сообща противостоят западным санкциям

Россия и Белоруссия вместе противостоят санкциям, которые были введены странами Запада, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

«Россия и Белоруссия сообща противостоят развернутой против нас санкционной войне, незаконным торгово-экономическим ограничениям, мощному информационному давлению со стороны коллективного Запада», — приводит ТАСС слова Мишустина на стратсессии по развитию гуманитарного взаимодействия с Белоруссией.

Он отметил, что ответом на это давление должно стать ускорение интеграционных процессов Союзного государства.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН в очередной раз указал на незаконность санкций Запада против других стран.