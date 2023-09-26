Узнать больше

Мишустин: Россия и Белоруссия сообща противостоят западным санкциям

Короткая ссылка
Россия и Белоруссия вместе противостоят санкциям, которые были введены странами Запада, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин: Россия и Белоруссия сообща противостоят западным санкциям
  • РИА Новости

«Россия и Белоруссия сообща противостоят развернутой против нас санкционной войне, незаконным торгово-экономическим ограничениям, мощному информационному давлению со стороны коллективного Запада», — приводит ТАСС слова Мишустина на стратсессии по развитию гуманитарного взаимодействия с Белоруссией.

Он отметил, что ответом на это давление должно стать ускорение интеграционных процессов Союзного государства.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН в очередной раз указал на незаконность санкций Запада против других стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить