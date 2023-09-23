МИД Белоруссии: санкции Запада направлены против всего остального мира

Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что санкции Запада направлены практически против всего остального мира.

«Односторонние меры принуждения, введённые Западом, прямо или косвенно направлены практически против всех государств остального мира, они должны быть немедленно отменены», — цитирует его ТАСС.

Белорусский министр подчеркнул, что этого требуют «и здравый смысл, и общие интересы всех людей на планете».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН в очередной раз указал на незаконность санкций Запада против других стран.