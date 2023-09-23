МИД Белоруссии: санкции Запада направлены против всего остального мира
«Односторонние меры принуждения, введённые Западом, прямо или косвенно направлены практически против всех государств остального мира, они должны быть немедленно отменены», — цитирует его ТАСС.
Белорусский министр подчеркнул, что этого требуют «и здравый смысл, и общие интересы всех людей на планете».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН в очередной раз указал на незаконность санкций Запада против других стран.