Узнать больше

МИД Белоруссии: санкции Запада направлены против всего остального мира

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что санкции Запада направлены практически против всего остального мира.

«Односторонние меры принуждения, введённые Западом, прямо или косвенно направлены практически против всех государств остального мира, они должны быть немедленно отменены», — цитирует его ТАСС.

Белорусский министр подчеркнул, что этого требуют «и здравый смысл, и общие интересы всех людей на планете».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН в очередной раз указал на незаконность санкций Запада против других стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить