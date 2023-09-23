Лавров вновь указал на незаконность санкций Запада против других стран

Глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН в очередной раз указал на незаконность санкций Запада против других стран.

«Грубым нарушением принципа суверенного равенства является и применение Западом односторонних принудительных мер. В странах, ставших жертвами незаконных санкций — а их всё больше, — хорошо знают, что рестрикции бьют в первую очередь по наиболее уязвимым слоям населения. Провоцируют кризисные явления на продовольственных и энергетических рынках», — сказал он.

Лавров подчеркнул, что российская сторона продолжает настаивать на незамедлительном и полном прекращении беспрецедентной по своей антигуманности торгово-экономической и финансовой блокады Кубы со стороны США и отмене абсурдного решения об объявлении Кубы страной — спонсором терроризма. Вашингтон должен без каких бы то ни было предварительных условий отказаться от «политики экономического удушения» Венесуэлы.

«Требуем снятия односторонних санкций США и Евросоюза с Сирийской Арабской Республики, которые откровенно подрывают право на развитие. Любым вводимым в обход Совета Безопасности ООН принудительным мерам должен быть положен конец, равно как и взятой Западом на вооружение практике манипуляций санкционной политикой Совета Безопасности для оказания давления на неугодных», — заявил российский министр.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) противостоять односторонним экономическим санкциям.