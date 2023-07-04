Си Цзиньпин призвал страны ШОС противостоять односторонним экономическим санкциям

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Председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) противостоять односторонним экономическим санкциям.

По его словам, китайская сторона готова со всеми партнёрами реализовывать инициативу по глобальному развитию, следовать правильному направлению экономической глобализации.

«Выступать против протекционизма, односторонних санкций, интернационализации понятия национальной безопасности, а также попыток возведения искусственных барьеров, срыва связей и цепочек поставок», — отметил глава КНР.

Ранее Си Цзиньпин призвал увеличить долю нацвалют в расчётах между странами ШОС.

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