Рябков: основания для моратория России на размещение РСМД исчезают

Основания для сохранения Россией одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) исчезают по причине действий США и их союзников, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

По его словам, российская сторона наблюдает действия, которые приведут к появлению в Европе и АТР средств, ранее запрещённых Договором РСМД.

«Соответственно, основания для сохранения нашего моратория исчезают. Но пока никаких политических решений не принято», — цитирует РИА Новости Рябкова.

В апреле 2022 года глава российского МИД Сергей Лавров сообщил об отказе Запада от предложения России о взаимном моратории на РСМД.

В августе того же года зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов в ходе обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия призвал США и их союзников не размещать первыми ракеты меньшей и средней дальности.