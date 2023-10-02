Рябков: основания для моратория России на размещение РСМД исчезают
- РИА Новости
По его словам, российская сторона наблюдает действия, которые приведут к появлению в Европе и АТР средств, ранее запрещённых Договором РСМД.
«Соответственно, основания для сохранения нашего моратория исчезают. Но пока никаких политических решений не принято», — цитирует РИА Новости Рябкова.
В апреле 2022 года глава российского МИД Сергей Лавров сообщил об отказе Запада от предложения России о взаимном моратории на РСМД.
В августе того же года зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов в ходе обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия призвал США и их союзников не размещать первыми ракеты меньшей и средней дальности.