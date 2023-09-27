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Захарова: США начали отработку переброски в Европу ракетных систем

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Соединённые Штаты начали отработку действий по переброске в Европу ракетных систем, ранее запрещённых Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Захарова: США начали отработку переброски в Европу ракетных систем
  • РИА Новости

Захарова отметила, что американские военно-морские силы демонстративно перешли к задействованию комплекса пусковой установки МК-70 в рамках военных манёвров. 

Учения проводятся в европейских странах с подключением союзников Вашингтона по Североатлантическому альянсу.

«И, таким образом, Вашингтон приступил фактически к отработке действий по переброске на европейский театр военных действий ракетных систем, ранее запрещённых по целенаправленно разрушенному Вашингтоном Договору о РСМД», — сказала представитель МИД. 

В апреле 2022 года глава российского МИД Сергей Лавров сообщил об отказе Запада от предложения России о взаимном моратории на РСМД.

В августе того же года зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов в ходе обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия призвал США и их союзников не размещать первыми ракеты меньшей и средней дальности.

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