Захарова: США начали отработку переброски в Европу ракетных систем

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Соединённые Штаты начали отработку действий по переброске в Европу ракетных систем, ранее запрещённых Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Захарова отметила, что американские военно-морские силы демонстративно перешли к задействованию комплекса пусковой установки МК-70 в рамках военных манёвров.

Учения проводятся в европейских странах с подключением союзников Вашингтона по Североатлантическому альянсу.

«И, таким образом, Вашингтон приступил фактически к отработке действий по переброске на европейский театр военных действий ракетных систем, ранее запрещённых по целенаправленно разрушенному Вашингтоном Договору о РСМД», — сказала представитель МИД.

В апреле 2022 года глава российского МИД Сергей Лавров сообщил об отказе Запада от предложения России о взаимном моратории на РСМД.

В августе того же года зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов в ходе обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия призвал США и их союзников не размещать первыми ракеты меньшей и средней дальности.