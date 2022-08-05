военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Россия призвала США не размещать первыми РСМД

Короткая ссылка
Россия призвала США и их союзников не размещать первыми ракеты меньшей и средней дальности (РСМД), заявил зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов в ходе обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Он напомнил, что Москва уже взяла на себя в одностороннем порядке обязательства по неразмещению подпадающих под ДРСМД орудий в регионах, где не будут развёрнуты аналогичные средства американского производства.

«С целью предотвращения новой губительной гонки ракетно-ядерных вооружений... призываем США и их союзников принять аналогичные обязательства», — цитирует дипломата ТАСС.

В апреле глава российского МИД Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале сообщил об отказе Запада от предложения России о взаимном моратории на РСМД.

Ранее министр заявил, что Россию беспокоят намерения США размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе и АТР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить