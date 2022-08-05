Россия призвала США не размещать первыми РСМД

Россия призвала США и их союзников не размещать первыми ракеты меньшей и средней дальности (РСМД), заявил зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов в ходе обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Он напомнил, что Москва уже взяла на себя в одностороннем порядке обязательства по неразмещению подпадающих под ДРСМД орудий в регионах, где не будут развёрнуты аналогичные средства американского производства.

«С целью предотвращения новой губительной гонки ракетно-ядерных вооружений... призываем США и их союзников принять аналогичные обязательства», — цитирует дипломата ТАСС.

В апреле глава российского МИД Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале сообщил об отказе Запада от предложения России о взаимном моратории на РСМД.

Ранее министр заявил, что Россию беспокоят намерения США размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе и АТР.