Лавров сообщил об отказе Запада от предложения России о взаимном моратории на РСМД
«Отвергается наше предложение о взаимном моратории. Хотя мы сопроводили его необходимостью согласовать механизмы верификации. Главное возражение Запада – они «не доверяют», что «Искандер» в Калининграде не нарушает параметры, закрепленные в ДРСМД», — сказал он.
По словам Лаврова, в Москве предлагали западным коллегам приехать в Калининград и нанести впоследствии ответный визит на базы противоракетной обороны США в Польше и Румынии. Однако на Западе отвергли это предложение.
Ранее министр заявил, что Россию беспокоят намерения США размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе и АТР.