Лавров сообщил об отказе Запада от предложения России о взаимном моратории на РСМД

Запад отверг предложение российской стороны о взаимном моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Отвергается наше предложение о взаимном моратории. Хотя мы сопроводили его необходимостью согласовать механизмы верификации. Главное возражение Запада – они «не доверяют», что «Искандер» в Калининграде не нарушает параметры, закрепленные в ДРСМД», — сказал он.

По словам Лаврова, в Москве предлагали западным коллегам приехать в Калининград и нанести впоследствии ответный визит на базы противоракетной обороны США в Польше и Румынии. Однако на Западе отвергли это предложение.

Ранее министр заявил, что Россию беспокоят намерения США размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе и АТР.