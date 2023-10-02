Экс-глава Минобороны Британии Уоллес: Киеву нужно брать в армию больше молодёжи

Бывший глава Министерства обороны Британии Бен Уоллес заявил, что власти Украины должны призывать в армию больше молодёжи, чтобы не допустить снижение темпа контрнаступления.

Об этом пишет Telegraph.

При этом Уоллес отметил, что средний возраст солдат ВСУ на фронте за 40 лет.

«Я понимаю стремление Зеленского сохранить молодёжь для будущего, но факт в том, что любая пауза позволит России построить новую армию», — сказал экс-министр.

Ранее в Asia Times заявили, что Киев прибегает ко всё более драконовским мерам для мобилизации.

Также американский предприниматель Илон Маск заявил, что у граждан Украины нет выбора не служить в армии страны.