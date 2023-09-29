Asia Times: Киев прибегает ко всё более драконовским мерам для мобилизации

Внушительные потери личного состава украинской армии заставляют Владимира Зеленского использовать беспрецедентные меры для восполнения состава войск.

Об этом написало издание Asia Times.

Минувшим летом, вероятно, произошло «стратегическое поражение Украины и НАТО»: страны альянса снабжали и обучали Украину, однако «до сих пор это почти ничего не дало», говорится в статье.

«Киев прибегает ко всё более драконовским мерам, чтобы отправить на фронт достаточное количество военнослужащих. Так, недавно он распространил мобилизацию на группы населения, ранее не подлежавшие призыву, например на инвалидов», — сказано в публикации.

Ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко заявил, что Украина усиливает мобилизацию.