Узнать больше

Asia Times: Киев прибегает ко всё более драконовским мерам для мобилизации

Короткая ссылка
Внушительные потери личного состава украинской армии заставляют Владимира Зеленского использовать беспрецедентные меры для восполнения состава войск.
Asia Times: Киев прибегает ко всё более драконовским мерам для мобилизации
  • Gettyimages.ru

Об этом написало издание Asia Times.

Минувшим летом, вероятно, произошло «стратегическое поражение Украины и НАТО»: страны альянса снабжали и обучали Украину, однако «до сих пор это почти ничего не дало», говорится в статье.

«Киев прибегает ко всё более драконовским мерам, чтобы отправить на фронт достаточное количество военнослужащих. Так, недавно он распространил мобилизацию на группы населения, ранее не подлежавшие призыву, например на инвалидов», — сказано в публикации.

Ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко заявил, что Украина усиливает мобилизацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить