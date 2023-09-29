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Маск заявил, что у украинских граждан нет выбора не служить в армии

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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что у граждан Украины нет выбора не служить в армии страны.
Маск заявил, что у украинских граждан нет выбора не служить в армии
  • Gettyimages.ru

Таким образом бизнесмен прокомментировал заявление американского журналиста Гленна Гринвальда о том, что всё больше жителей Украины пытаются покинуть страну, потому что они начали осознавать, что власти используют их в качестве «пушечного мяса».

«Ты прав. Там (на Украине. — RT) нет выбора не служить в армии», — написал Маск в соцсети X (бывший Twitter).

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что обнаружила и пресекла новые схемы уклонения от призыва в ВСУ и нелегального выезда за границу во Львовской,  Черкасской и Сумской областях страны.

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