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СБУ заявила о пресечении схем уклонения от мобилизации в трёх областях Украины

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Служба безопасности Украины заявила, что обнаружила и пресекла новые схемы уклонения от призыва в ВСУ и нелегального выезда за границу во Львовской, в Черкасской и Сумской областях страны.
СБУ заявила о пресечении схем уклонения от мобилизации в трёх областях Украины
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале СБУ.

Военнообязанным предлагали избежать мобилизации за денежное вознаграждение на основании поддельных удостоверений волонтёров или водителей международных рейсов.

Стоимость услуг составляла до $7 тыс. с одного гражданина. По информации СБУ, теперь задержанным грозит до девяти лет тюрьмы.

Ранее сотрудники СБУ задержали в Черниговской области организатора сделки уклонения от призыва.

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