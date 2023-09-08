СБУ заявила о пресечении схем уклонения от мобилизации в трёх областях Украины

Служба безопасности Украины заявила, что обнаружила и пресекла новые схемы уклонения от призыва в ВСУ и нелегального выезда за границу во Львовской, в Черкасской и Сумской областях страны.

РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале СБУ. Военнообязанным предлагали избежать мобилизации за денежное вознаграждение на основании поддельных удостоверений волонтёров или водителей международных рейсов. Стоимость услуг составляла до $7 тыс. с одного гражданина. По информации СБУ, теперь задержанным грозит до девяти лет тюрьмы. Ранее сотрудники СБУ задержали в Черниговской области организатора сделки уклонения от призыва.