СБУ заявила о пресечении схем уклонения от мобилизации в трёх областях Украины
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram-канале СБУ.
Военнообязанным предлагали избежать мобилизации за денежное вознаграждение на основании поддельных удостоверений волонтёров или водителей международных рейсов.
Стоимость услуг составляла до $7 тыс. с одного гражданина. По информации СБУ, теперь задержанным грозит до девяти лет тюрьмы.
Ранее сотрудники СБУ задержали в Черниговской области организатора сделки уклонения от призыва.