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В Черниговской области задержали организатора сделки уклонения от призыва

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СБУ ликвидировала в Черниговской области коррупционную схему уклонения от призыва.
В Черниговской области задержали организатора сделки уклонения от призыва
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет Klymenko Time.

«Во время оперативных мероприятий задержан организатор сделки. Ею оказалась глава одного из городских центров предоставления админуслуг, привлёкшая к незаконной деятельности ещё трёх сообщников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что фигуранты дела создавали фиктивные справки для уклонения от призыва и разрешения на выезд за границу на постоянное место жительства.

Ранее в Киеве за получение взятки был задержан член военной врачебной комиссии Деснянского территориального центра комплектования.

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