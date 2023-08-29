В Черниговской области задержали организатора сделки уклонения от призыва
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Об этом пишет Klymenko Time.
«Во время оперативных мероприятий задержан организатор сделки. Ею оказалась глава одного из городских центров предоставления админуслуг, привлёкшая к незаконной деятельности ещё трёх сообщников», — говорится в сообщении.
Отмечается, что фигуранты дела создавали фиктивные справки для уклонения от призыва и разрешения на выезд за границу на постоянное место жительства.
Ранее в Киеве за получение взятки был задержан член военной врачебной комиссии Деснянского территориального центра комплектования.