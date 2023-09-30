Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский создал для населения Украины концлагерь в стране.

Такое мнение Соскин выразил на своём YouTube-канале.

«Народ Украины уже забит, у него уже всё забрали, а его пронумеровали как скотов в концлагере. Никакой свободы на Украине нет», — подчеркнул он.

Соскин выразил уверенность, что Зеленский не борется за настоящую свободу. Вместо этого он создал в стране концлагерь, добавил экс-советник.

Соскин также раскритиковал украинские власти за то, что они просят западные страны не считать украинских беженцев и способствовать их возвращению на Украину.

Ранее издание Asia Times писало, что Киев прибегает ко всё более драконовским мерам для мобилизации.